У Броварах жінка вистрибнула з 7-го поверху: що відомо (відео)

На щастя, потерпіла жива, наразі жінка перебуває у лікарні.

У Броварах на Київщині жінка вистрибнула з сьомого поверху будинку по вул. Сергія Москаленка.

Про це повідомив регіональний сайт "Трибуна - Бровари" із посиланням на Броварське РУП.

"Сьогодні, 17 вересня, о 10:37 до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок. Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річна місцева мешканка вистрибнула з сьомого поверху", – йдеться у повідомленні.

На щастя, потерпіла жива.

Наразі жінка перебуває у лікарні.

У Броварах жінка вистрибнула з 7-го поверху будинку по вул. Сергія Москаленка Сьогодні, 17 вересня, о 10:37 до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок. Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річна місцева жителька вистрибнула з 7 поверху. На щастя, потерпіла жива. Наразі перебуває в лікарні. Джерело – Броварське РУП Відео – Альона Миколаєнко Читайте нас у Телеграмі – https://t.me/+jSETvAF6jN41OGIy Опубліковано Трибуна - Бровари Вівторок, 17 вересня 2024 р.

Нагадаємо, поліція Києва зупинила жінку у відчаї, яка збиралася стрибнути з мосту. Вона хотіла вчинити самогубство.

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