У Броварах водій на Volkswagen Transporter збив на смерть пішохода: подробиці ДТП

У Броварах водій на Volkswagen Transporter збив на смерть пішохода: подробиці ДТП

Зі слів керманича, чоловік перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

У Броварах водій на Volkswagen Transporter збив на смерть пішохода.

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"7 листопада близько 17 години на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув", - про це йдеться у повідомленні поліції.

На місці події працювали співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зі слів керманича, пішохід перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Наразі слідчі встановлюють обставини та причини смертельної автопригоди.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 18-річний водій ВАЗу на повній швидкості влетів у дерево: його довелося вирізати з авто.

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