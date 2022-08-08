У Броварах стався вибух у багатоповерхівці: чоловік намагався розібрати гранату (фото)

Під час вибуху дивом ніхто не постраждав.

У Броварах Київської області чоловік намагався розібрати гранату в багатоквартирному будинку, унаслідок чого стався вибух.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Подія сталася пізно ввечері 7 серпня на вулиці Грушевського, 17. Ніхто не постраждав. Наразі обставини вибуху встановлюють правоохоронці.

"Я звертаюся до усіх мешканців нашої громади. У країні йде війна, у громадян, на жаль, є досить багато необлікованої зброї та боєприпасів. Будьте свідомі! Не тримайте вдома небезпечні предмети! Не намагайтеся самостійно розбирати чи знешкоджувати гранати, снаряди, патрони чи інші небезпечні предмети", - закликав мер Броварів.

Фото: Ігор Сапожко/Facebook

Фото: Ігор Сапожко/Facebook

Нагадаємо, на пляжах Одеси, попри заборону на купання через високу мінну небезпеку, масово купаються люди. Більше того, вони роблять це на очах у поліції.

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