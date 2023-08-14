У Броварах рятують сім’ю від отруєння блідою поганкою

Сім’ю у складі чотирьох осіб із Миронівки відмовилися прийняти інші лікарні області.

Ціла родина у складі чотирьох осіб із Миронівки лікується від важкого отруєння грибами в броварській лікарні на Київщині.

Про це повідомляє "Трибуна-Бровари".

За словами директора КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Валентина Багнюка, сім’ю у складі чотирьох осіб із Миронівки відмовилися прийняти інші лікарні області. Лікарі броварської лікарні погодилися спробувати врятувати чотирьох людей, які після вживання грибів перебувають у тяжкому стані.

Як з’ясувалося, причиною отруєння стала бліда поганка – один із найотруйніших і смертельно найнебезпечніших грибів.

На ранок понеділка двох пацієнтів перевели з відділення інтенсивної терапії до палати гастроентерологічного відділення. Ще двоє – досі в реанімації, за їхні життя та майбутнє здоров’я медики продовжують боротися.

Валентин Багнюк зазначив, що попри важкі ураження печінки й нирок, пацієнти житимуть – їм надається повний комплекс дороговартісного лікування.

Перші постраждалі на Київщині

У КОВА застерігають мешканців Київщини щодо вживання дикорослих грибів. На території області зареєстровані поодинокі та один груповий випадки отруєння грибами. Станом на 9 серпня постраждало семеро осіб, які вживали дикорослі гриби.

Зафіксовані отруєння у Броварському, Бориспільському, Білоцерківському та Обухівському районах.

Фото: Трибуна - Бровари

Правила збирання/купування/вживання грибів, які рятують життя

не збирайте пластинчасті та умовно-їстівні гриби – молоді печериці, сироїжки, зонтики, зеленушки тощо;

не купуйте свіжі чи сушені гриби в невстановлених для цього місцях;

не відпускайте дітей самостійно збирати та їсти гриби.

Нагадаємо, у Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які замовив в інтернеті.

Читайте також: