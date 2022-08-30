У Броварах понад тиждень не працюватиме залізничний переїзд

Об’їзд буде організовано через шляхопроводи та броварську об’їзну дорогу.

У Броварах у зв’язку з проведенням колійних робіт з 1-го до 8-го вересня буде перекрито залізничний переїзд на вулиці Переяславський шлях.

Про це у зверненні до Броварської громади повідомив мер міста Ігор Сапожко.

“У зв’язку з проведенням колійних робіт з 8:00 1 вересня до 17:00 8 вересня залізничний переїзд (вул. Переяславський шлях) буде перекрито для руху усіх видів автотранспорту“, – написав він у Facebook.

Об’їзд буде організовано через шляхопроводи та об’їзну дорогу Броварів.

“Обмеження діятимуть протягом восьми діб, тому заздалегідь плануйте маршрути свого пересування автотранспортом на цей період”, – додав Сапожко.

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