У Броварах на Київщині опівночі зникли двоє маленьких братів-близнюків (фото)

У Броварах Київської області опівночі 21 березня зникли двоє семирічних близнюків - Лев і Богдан. До правоохоронців серед ночі надійшло повідомлення від батька хлопчиків.

На пошуки дітей підняли всі підрозділи поліції та залучили громадськість, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Близько третьої години ночі одного з братів помітив на вулиці чоловік і зателефонував на лінію "102". Через деякий час в тому ж районі відшукали і другого хлопчика.

Фото: Андрій Нєбитов

"Зараз з дітьми все гаразд. А от батькам треба більше займатися вихованням підростаючого покоління! Адже від ваших відповідальних дій сьогодні залежить, яким у нас всіх буде завтра", - зазначив Нєбитов.

Обставини, за яких неповнолітні зникли з дому серед ночі, не повідомляються.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російська армія атакувала Київську область дронами. Було пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та постраждалі.

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