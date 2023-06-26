У Броварах чоловік помер від небезпечної інфекції: що відомо

Чоловік заразився лептоспірозом під час перебування на пасіці в Обухівському районі Київської області.

У Київській області виявили небезпечну для життя інфекцію, від якої померла людина.

Про це повідомила директорка Броварської районної філії державної установи “Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Олена Левченко.

За її словами, у Броварах від лептоспірозу помер чоловік. Експерт припустила, що чоловік заразився інфекцією під час перебування на пасіці в Обухівському районі Київської області.

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Основним джерелом збудника лептоспірозу є мишоподібні гризуни, які псують воду і продукти, хворі та інфіковані тварини, комахи. Від людини до людини захворювання не передається.

Лептоспіроз – це небезпечна як для тварин, так і для людей інфекційна хвороба, спричинена збудником-бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, запалення головного і спинного мозку та смерті. Одним із дієвих протиепідемічних заходів є знищення гризунів, а також попередження їхнього доступу до продуктів та води.

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