У Броварах чоловік погрожував продавчині гранатою, у зловмисника виявили арсенал зброї (відео)

У Броварах на Київщині чоловік у магазині погрожував продавчині гранатою, після чого вдарив потерпілу та втік.

Про це розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Згодом поліцейські встановили особу нападника та затримали його на одній із вулиць міста разом із повним рюкзаком "сюрпризів" – дев'ять гранат, пістолет, два автомати.

"Бачимо, що цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості. Що ж, тепер свою поведінку зловмисник обмірковує в ізоляторі тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.

Нагадаємо, на Київщині продавчиня стусанами прогнала нападника з магазину (відео).

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