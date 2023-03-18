У Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ: фото, відео

У одній із кабінок невідомий напав на жінку та, погрожуючи ножем, намагався вчинити сексуальне насильство.

У Броварах під Києвом чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ.

Про це повідомив голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram у суботу, 18 березня.

За інформацією поліції, молодик увірвався до жіночої вбиральні. У одній із кабінок він напав на жінку та, погрожуючи ножем, намагався вчинити сексуальне насильство.

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"Довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Покидьок злякався жінки, яка зайшла до вбиральні слідом, і спробував утекти", - повідомив Нєбитов.

Співробітники та відвідувачі ТРЦ затримали зловмисника та викликали поліцію.

Нападника поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За замах на зґвалтування молодику загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нєбитов зазначив, що молодик уже був раніше засуджений.

Нагадаємо, у Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річному співмешканцю.

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