У Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ: фото, відео

У одній із кабінок невідомий напав на жінку та, погрожуючи ножем, намагався вчинити сексуальне насильство.
У Броварах під Києвом чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ.
Про це повідомив голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram у суботу, 18 березня.
За інформацією поліції, молодик увірвався до жіночої вбиральні. У одній із кабінок він напав на жінку та, погрожуючи ножем, намагався вчинити сексуальне насильство.
"Довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Покидьок злякався жінки, яка зайшла до вбиральні слідом, і спробував утекти", - повідомив Нєбитов.
Співробітники та відвідувачі ТРЦ затримали зловмисника та викликали поліцію.
Нападника поміщено в ізолятор тимчасового тримання.
За замах на зґвалтування молодику загрожує до п'яти років ув'язнення.
Нєбитов зазначив, що молодик уже був раніше засуджений.
Нагадаємо, у Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річному співмешканцю.
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