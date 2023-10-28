У Броварах буревій зірвав металевий дах, який ледь не повбивав людей: відео

У Броварах Київської області на Торгмаші, на території ЖК "Олімпійський", буревій зірвав металевий дах, який ледь не повбивав людей та пошкодив припарковані автівки.

Про це розповів мер Броварів Ігор Сапожко.

Негода продовжує вирувати у місті. Станом на зараз у Броварській громаді зафіксовано понад 50 фактів падіння або пошкодження дерев. Є випадки незначних пошкоджень приватних автомобілів, кількість наразі встановлюють.

У Броварах на Торгмаші, на території ЖК «Олімпійський», зірвало металевий дах, який ледь не повбивав людей та пошкодив припарковані автівки Негода продовжує вирувати у місті. Станом на 13:45 у Броварській громаді зафіксовано понад 50 фактів падіння або пошкодження дерев. На жаль, є випадки незначних пошкоджень приватних автомобілів, кількість наразі встановлюють. До ліквідації наслідків буревію залучені працівники ЖЕКів, повний склад ремонтно-будівельної дільниці, дільниці «Міськсвітло», «Зеленого господарства» КП «Бровари-Благоустрій». У місті не працюють 4 світлофори.Пошкоджень зазнали також декілька сіті-лайтів та біл-бордів. Є також повідомлення про незначні пошкодження дахового покриття. За інформацією головного лікаря ББКЛ, до лікарні не було звернень з приводу травмування людей через негоду. Сьогодні у Броварах буде мінімально ввімкнене вуличне освітлення. Будьте уважні та без нагальної потреби не виходьте з дому у вечірній час. Під час перетину вулиць потурбуйтеся про наявність світловідбивальних елементів на одязі. Джерело - Ігор Сапожко - броварчанин Олександр Опубліковано Трибуна - Бровари Субота, 28 жовтня 2023 р.

До ліквідації наслідків буревію залучені працівники ЖЕКів, повний склад ремонтно-будівельної дільниці, дільниці "Міськсвітло", "Зеленого господарства" КП "Бровари-Благоустрій".

У місті не працюють чотири світлофори. Пошкоджень зазнали також декілька сітілайтів та білбордів. Є також повідомлення про незначні пошкодження дахового покриття.

За інформацією головного лікаря ББКЛ, до лікарні не було звернень з приводу травмування людей через негоду.

"Сьогодні у Броварах буде мінімально ввімкнене вуличне освітлення. Будьте уважні та без нагальної потреби не виходьте з дому у вечірній час. Під час перетину вулиць потурбуйтеся про наявність світловідбивальних елементів на одязі", - попередив Ігор Сапожко.

Нагадаємо, в Обухові на Київщині через сильний вітер дерево впало на автомобілі, які рухалися дорогою, постраждав водій.

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