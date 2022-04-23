У Броварах буде приспущено Державний прапор: що сталося

У Броварах буде приспущено Державний прапор: що сталося

Причина - у погоді.

У Броварах буде приспущено Державний прапор

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Очільник міста пояснив причину.

"У зв'язку з сильними поривами вітру сьогодні у Броварах буде приспущено Державний прапор на щоглі у парку "Перемога". Як тільки погода поліпшиться і пориви вітру стишаться, прапор України знову замайорить над Броварами", - наголосив він.

Нагадаємо, останній тиждень місяця, 25 квітня - 1 травня, в Україні буде теплим, але дощовим.

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