У Броварах буде приспущено Державний прапор: що сталося

Причина - у погоді.
У Броварах буде приспущено Державний прапор
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
Очільник міста пояснив причину.
"У зв'язку з сильними поривами вітру сьогодні у Броварах буде приспущено Державний прапор на щоглі у парку "Перемога". Як тільки погода поліпшиться і пориви вітру стишаться, прапор України знову замайорить над Броварами", - наголосив він.
Нагадаємо, останній тиждень місяця, 25 квітня - 1 травня, в Україні буде теплим, але дощовим.
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