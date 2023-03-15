У бою з "вагнерівцями" під Бахмутом загинув 20-річний захисник з Київської області (фото)

У бою з "вагнерівцями" під Бахмутом на Донеччині загинув 20-річний Віталій Колесник з села Микуличі Київської області. Молодий захисник на позивний "Кудєснік" був кулеметником 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України й першим пішов у бій з російськими окупантами.

Хлопця поховали в рідному селі 13 березня, повідомили на сторінці Немішаївської громади. У Віталія залишилася мати, молодші сестра з братом і наречена.

Побратим загиблого військовослужбовця Дмитро Зубець розповів, що після війни Віталій мріяв стати айтівцем. Він був спортсменом та інтелектуалом. Під час повітряних тривог на полігоні вони разом розгадували кросворди.

Прощання з загиблим Віталієм Колесником / Фото: Ігор Захаренко

Прощання з загиблим Віталієм Колесником / Фото: Ігор Захаренко

"Людина в 20 років розбиралась в житті краще 99 відсотків людей, з ким я пересікався. Загинув як справжній воїн, у прямому зіткненні з чортами-вагнерами, піднявся над бруствером з кулеметом і поскладав ту всю діч, яка лізла. Не фартануло, осколок прилетів. Спочивай з миром, мій юний друг. Зустрінемось в кращих світах, кросворди порозгадуємо", - написав Зубець на своїй сторінці в Мережі.

Прощання з загиблим Віталієм Колесником / Фото: Ігор Захаренко

Прощання з загиблим Віталієм Колесником / Фото: Ігор Захаренко

Віталій Колесник з села Микуличі загинув під Бахмутом / Фото: Ігор Захаренко

Віталій Колесник з села Микуличі загинув під Бахмутом / Фото: Ігор Захаренко

Віталій Колесник з села Микуличі загинув під Бахмутом / Фото: Ігор Захаренко

Віталій Колесник з села Микуличі загинув під Бахмутом / Фото: Ігор Захаренко

Нагадаємо, під Бахмутом загинула військова Тетяна Фесенко "Мурка" з Гостомеля Київської області. Чоловік-військовий, отримавши контузію, не залишив тіло дружини і ніс його ще 2,5 км до пункту евакуації. Без матері залишилася 8-річна донька подружжя.

Мапа боїв на 14 березня: Бахмут продовжує захищатися

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