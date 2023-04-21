У Боярці під Києвом маршрутка збила жінку на переході

Постраждалу з переломами стегна та плеча медики госпіталізували до лікарні.
У Боярці під Києвом водій мікроавтобуса наїхав на жінку-пішохода.
Про це повідомили у поліції Київщини.
За словами правоохоронців, 48-річний кермувальник громадського транспорту вчинив наїзд на жінку, яка рухалася по пішохідному переходу.
Постраждалу з переломами стегна та плеча медики госпіталізували до лікарні.
Поліція Київщини вкотре закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР.
Нагадаэмо, на підльоті до Києва було виявлено та збито вісім іранських дронів-камікадзе.