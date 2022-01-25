У Боярці під Києвом чоловік намагається довести батьківство на хлопчика, від якого відмовилась мати

У Боярці під Києвом чоловік намагається довести батьківство на хлопчика, від якого відмовилась мати

Нині хлопчик перебуває у боярському дитячому будинку.

У Боярці Київської області жінка народила сина і відмовилася від нього. Ймовірний батько дитини, який не записаний у свідоцтві, намагається забрати дитину до себе.

Про це йдеться у сюжеті "Вікна-Новини" на каналі СТБ.

За словами Миколи Лемехи, який вважає себе батьком, він хоче забрати дитину, проте законних підстав для цього наразі немає. Хлопчик перебуває у дитбудинку кілька тижнів.

“Один раз я його бачив. Я його називаю Лемеха Дмитро Миколайович”, – розповідає Микола. Проте у дитбудинку хлопчика назвали Андрієм.

Акушерка Наталія Сєрикова, яка приймала пологи, каже, що дитина народилася повністю здоровою, проте мати не захотіла забрати дитину і відмовилася від неї.

“Дитинка дуже хороша, гарненька, здоровий повністю хлопчик. Мати казала, що у неї немає можливості забрати дитину”, – пояснила жінка.

Після народження акушерка дозволила батьку подивитися на хлопчика і взяти ДНК на експертизу.

Аналіз показав батьківство – 99,9%. Проте, за законом, ці результати не дають підстави, щоб забрати дитину, адже тест зроблений незаконно і без дозволу суду. Саме тому, за словами Миколи, він наразі подав заяву до суду і йому дозволили зробити тест ДНК.

Як повідомила адвокатка у сімейних справах Катерина Власюк, суд триватиме від трьох до шести місяців. Проте навіть після встановлення батьківства соціальні служби стежитимуть за долею дитини.

“Не завдання органу опіки вирішувати, передавати дитину батьку чи ні. Вони будуть зобов’язані віддати хлопчика. Проте, вони можуть тримати долю дитини на контролі та слідкувати за тим, як батько виховує хлопчика”, – пояснила експертка.

Наразі Микола працює, щоб забезпечити дитині належні умови для проживання. Проте, найбільше чоловік боїться, що може не встигнути забрати дитину і його всиновлять раніше.

Про матір хлопчика відомо небагато: вона не місцева, її старший син проживає зі своїм батьком у Херсоні, середня дочка - із нею, а наймолодшого вона лишила у пологовому.

Нагадаємо, нещодавно до Київського міського центру перинатальної та репродуктивної медицини у "вікно життя" поклали немовля у брудних пелюшках.

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