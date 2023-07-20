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У боях за Україну загинув 21-річний воїн з Ірпеня: що відомо

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У боях за Україну загинув 21-річний воїн з Ірпеня: що відомо

У березні 2023 року Владиславу Лихошві тільки-но виповнився 21 рік / Фото: Олександр Маркушин / Facebook

Молодий військовий Владислав Лихошва служив у 3-й окремій штурмовій бригаді та загинув поблизу Бахмута.

Минулого тижня, 15 липня, поблизу Бахмута, що на Донеччині, загинув молодий військовий з Ірпеня Владислав Лихошва. У березні цього року бійцю тільки-но виповнився 21 рік.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

У відносно мирному житті він займався спортом та з дитинства грав за хокейний клуб "Автомобіліст". Після закінчення школи хлопець пішов служити до строкової служби, згодом, після загострення війни, приєднався до лав Збройних Сил України, де служив у 3-тій окремій штурмовій бригаді.

"Боляче писати, але знову в Ірпінську громаду прийшло повідомлення про загибель нашого земляка .Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя!", — написав Маркушин.

Поховають молодого воїна у селі Михайлівка-Рубежівка, що на Київщині. Саме там жив Владислав. Про дату прощання обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, на 75-му році життя після тривалої хвороби помер український громадський діяч, дисидент і політичний вʼязень радянських часів Василь Овсієнко.

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Дата публікації
Перегляди
2436
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