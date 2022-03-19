У боях на Миколаївському напрямку вбито понад 200 мобілізованих з ДНР, яких РФ кинула на гарматне м'ясо - Генштаб

Решта мобілізованих деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях.
За дві доби на Миколаївському напрямку підрозділи, що були укомплектовані РФ мобілізованими з ДНР, зазнали великих втрат. За даними Генштабу ЗСУ, у боїх загинуло понад 200 осіб, інші відмовляють барти участь у бойових діях.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня.
"Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області, зазнали суттєвих втрат", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, за дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.
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