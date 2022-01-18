У ботанічному саду Києва посеред зими розцвіли квіти (фото)

У ботанічному саду Києва посеред зими розцвіли квіти (фото)

Пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому.

У Києві в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка посеред зими розцвіли азалії та камелії.

Про це 18 січня повідомив УНІАН.

За словами працівників ботсаду, пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому. В експозиції представлено всього 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Київська колекція квітів посідає друге місце в Європі.

Основу експозиції в складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. Час цвітіння азалій у ботсаду випадає на січень-березень.

Нагадаємо, що у Мінську на врученні премії "За духовне відродження" Олександр Лукашенко 11 січня вручив букет чоловікові без рук.

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