У ботанічному саду Києва посеред зими розцвіли квіти (фото)

Пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому.
У Києві в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка посеред зими розцвіли азалії та камелії.
Про це 18 січня повідомив УНІАН.
За словами працівників ботсаду, пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому. В експозиції представлено всього 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Київська колекція квітів посідає друге місце в Європі.
Основу експозиції в складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. Час цвітіння азалій у ботсаду випадає на січень-березень.
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