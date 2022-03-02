У Бородянці врятували 200 людей, які дві доби були у підвалах через обстріли російських окупантів: фото

У Бородянці врятували 200 людей, які дві доби були у підвалах через обстріли російських окупантів: фото

Російські окупанти обстрілюють цивільних.

У селищі Бородянка Київської області 2 березня рятувальники витягнули із завалів понад 200 місцевих жителів, які були заблоковані у підвалі.

Про це повідомили в МВС України

"Сьогодні рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали більше 200 мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились у підвалах і погребах", - йдеться у повідомленні.