У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло 3 людини, ще троє — під завалами

У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло 3 людини, ще троє — під завалами

Рятувальники ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.

У Бородянці під Києвом внаслідок потрапляння ворожого снаряду в житловий будинок виникла пожежа.

Про це інформує ДСНС.

Внаслідок цього три людини загинуло. Під завалами перебувають ще 3 особи. Рятувальники ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.