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У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло 3 людини, ще троє — під завалами

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У Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло 3 людини, ще троє — під завалами

Рятувальники ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.

У Бородянці під Києвом внаслідок потрапляння ворожого снаряду в житловий будинок виникла пожежа.

Про це інформує ДСНС.

Внаслідок цього три людини загинуло. Під завалами перебувають ще 3 особи. Рятувальники ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.

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