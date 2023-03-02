У Бородянці на Київщині знайшли нове поховання вбитих росіянами цивільних

У місті Бородянка Київської області знайшли нове поховання жертв російської окупації. В одній могилі виявили тіла трьох вбитих чоловіків.

Про це під час брифінгу повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Відомо, що поховання зробив місцевий мешканець під час окупації, приблизно 8 березня 2022 року. Він разом із товаришем знаходив тіла місцевих мешканців, які були розстріляні окупантами, і мав змогу зробити тимчасве поховання.

"Коли вже росіяни зробили такий режим, що неможливо було пересуватися по місту, він виїхав на більш безпечну територію і тільки зараз повернувся та повідомив Національну поліцію про те, що під час окупації зробив таке поховання", - пояснив Нєбитов.

Один із вбитих чоловіків - 50-річний місцевий мешканець. Росіяни розстріляли його в автівці, після чого вона згоріла. Особи двох інших загиблих поки не встановлені. їх, ймовірно, застрелили в голову.

Фото: Євген Спірін

В одного чоловіка знайшли в кишені олівець, в іншого - гребінець та інші речі. За ними правоохоронці сподіваються встановити особи загиблих. Тіла ексгумували та відправлять на експертизи.

Загалом на Київщині знайшли 1 373 загиблих, 279 людей вважаються зниклими безвісти. Із них 68 - мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Досі не ідентифіковані 127 тіл, знайдених в області. Із 1 373 загиблих близько 700 були вбиті з вогнепальної зброї. Причина смерті ще 350 людей - мінно-вибухові поранення.

Фото: Євген Спірін

Нагадаємо, для Києва підготували спеціальний план дій на випадок повторної спроби окупантів захопити місто. Зараз тривають навчання щодо захисту столиці.

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