У Бородянці Київської області російські ракети зруйнували дві багатоповерхівки (відео)

У Бородянці Київської області російські ракети зруйнували дві багатоповерхівки (відео)

На відео зафіксовані масштабні руйнування та вогонь.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Бородянка Київської області. В результаті зруйновані два багатоповерхові будинки.

Про це повідомив представник Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

"Київщина. Бородянка. 30 хвилин тому. Випущені "рускім міром" ракети з літаків. П’яти- та дев’ятиповерхові будинки зруйновані", ­– написав Добрянський.