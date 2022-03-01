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У Бородянці Київської області російські ракети зруйнували дві багатоповерхівки (відео)

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У Бородянці Київської області російські ракети зруйнували дві багатоповерхівки (відео)

Фото з відкритих джерел

На відео зафіксовані масштабні руйнування та вогонь.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Бородянка Київської області. В результаті зруйновані два багатоповерхові будинки.

Про це повідомив представник Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

"Київщина. Бородянка. 30 хвилин тому. Випущені "рускім міром" ракети з літаків. П’яти- та дев’ятиповерхові будинки зруйновані", ­– написав Добрянський.

Київщина. Бородянка. 30 хвилин тому. Випущені рускім міром ракети з літаків. П’яти та дев’яти поверхові будинки зруйновані!

Опубліковано Ярославом Добрянским Вівторок, 1 березня 2022 р.

Зауважимо, що фото користувачів мережі свідчать про значно масштабніші руйнування в Бородянці внаслідок ворожих ударів.

Russian “peace” in my town #borodianka #бородянка

Опубліковано Ольгою Матвийчук Вівторок, 1 березня 2022 р.

Пост для тих, хто вірить у "Их там нет" та "Вони ж не стріляють по мирному населенню" #Бородянка

Опубліковано Lina Bondar Вівторок, 1 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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