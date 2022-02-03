У Борисполі водій на Nissan Juke влетів в електроопору та зніс паркан приватного будинку: фото

У Борисполі водій на Nissan Juke влетів в електроопору та зніс паркан приватного будинку: фото

Пасажирку вказаного авто ушпиталили до лікарні.

У Борисполі Київської області водій на Nissan Juke влетів в електроопору та зніс паркан приватного будинку. Пасажирку автівки забрала швидка.

ДТП сталася 3 лютого, близько першої години ночі, по вулиці Покровська у Борисполі, в напрямку вулиці Київський Шлях.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Попередньо: водій автомобіля Nissan Juke не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого зніс паркан прибудинкової території. Пасажирку вказаного авто ушпиталили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

"На дорогах ожеледиця. Неухильно дотримуйтесь ПДР, вибирайте безпечну швидкість, не робіть різких маневрів, будьте уважні за кермом. Бережіть себе", - просить патрульна поліція.

Нагадаємо, у Києві на Осокорках водій кросовера Toyota заїхав у Дніпро.

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