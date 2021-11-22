У "Борисполі" спіймали 25 осіб із підробленими COVID-сертифікатами: їм загрожує в'язниця

Кожен випадок розглянуть окремо і покарають порушників.

В аеропорту "Бориспіль" поліцейські за три дні спіймали 25 осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу.

Про це 21 листопада повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

За цим фактом поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України - підробка та використання підроблених документів. Кожен випадок розглянуть окремо та дадуть їм відповідну правову кваліфікацію.

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Санкції статті передбачають штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, що двом лікарям в Україні, які підробляли COVID-сертифікати, суд виніс вироки - одну лікарку засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням терміном, іншу - оштрафовано і тимчасово позбавлено права займатися меддіяльністю. Покарано і тих, хто купував такі документи.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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