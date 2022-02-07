У "Борисполі" пасажир хотів вилетіти до Амстердама з купленим за $4 тисячі паспортом

Іноземцю заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки та притягнули до адмінвідповідальності.
В аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили повністю підроблений паспорт громадянина Ізраїлю.
Громадянин Узбекистану, який прибув з Анкари та прямував на рейс до Амстердама, на перевірку прикордонникам надав паспорт громадянина Ізраїлю.
Про це йдеться на сторінці контрольно-пропускного пункту “Київ” у Facebook
Як встановили охоронці кордону, документ містив ознаки повної підробки.
Чоловік розповів, що підробку придбав у Стамбулі за 4 тисячі доларів США.
Іноземцю заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки та притягнули до адмінвідповідальності.
Нагадаємо, митники аеропорту "Бориспіль" виявили в багажі одного з пасажирів живих соколів.
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