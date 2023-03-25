У Борисполі двоє молодиків побили та пограбували 16-річного хлопця: що відомо (фото)

З'ясувалося, що одному з нападників 18 років, а другому - лише 17.

У Борисполі на Київщині 18-річний місцевий житель запропонував знайомому 17-річному молодику вчинити напад з метою пограбування, на що той погодився.

Пізно ввечері на одній із вулиць міста молодики наздогнали перехожого — 16-річного хлопця та почали його бити.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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"Зловмисники заволоділи мобільним телефоном та кейсом до бездротових навушників. Надалі нападники вимагали у потерпілого паролі до телефону та банківського додатку, водночас погрожували вбивством", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили нападників та вилучили викрадені речі.

Фото: Поліція Київської області

Наразі фігуранти затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом розбою, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, та втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, слідчі повідомили 18-річному зловмиснику про підозру [ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 304 ККУ]. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У свою чергу, неповнолітній понесе відповідальність за вчинення розбійного нападу [ч. 4 ст. 187 ККУ].

Молодикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області жінка отруїла свого колишнього партнера, від якого 20 років тому завагітніла. Постраждали і жінки, серед яких була дружина іншого чоловіка, з яким підозрювана також зустрічалася в минулому.

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