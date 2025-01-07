У Борисполі чоловік просто на вулиці відібрав у хлопчика велосипед і втік: фото

За викрадення велосипеда у дитини 34-річний чоловік може провести 10 років за ґратами.

У Борисполі на Київщині чоловік просто на вулиці відібрав у хлопчика велосипед і втік.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Днями до поліції звернулася 35-річна жінка із повідомленням про те, що у її сина в місті Бориспіль невідомий відкрито відібрав велосипед, який стояв біля дитини. Працівники поліції оперативно розшукали та затримали зловмисника. Слідчі повідомили 34-річному місцевому жителю про підозру за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.186 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.

34-річний мешканець Борисполя може провестиза ґратами 10 років за пограбування дитини / Фото: Поліція Київської області

Нині зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Бориспільські поліціянти повернули хлопчику викрадений велосипед.

Нагадаємо, у Києві 20-річний хлопець викрав з картки неповнолітнього сироти всі кошти.

Читайте також: