У Борисполі 20-річний п'яний хлопець на BMW влаштував аварію: фото

У Борисполі 20-річний п'яний хлопець на BMW влаштував аварію: фото

Молодик погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат — 1,76 проміле, що майже удев'ятеро перевищує допустиму норму.

У Борисполі 20-річний п'яний хлопець на BMW влаштував аварію.

У суботу близько 22-ї години бориспільські патрульні отримали виклик на вулицю Європейську. Повідомлялось, що там трапилась ДТП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"На місці події інспектори встановили: 20-річний керманич BMW не надав перевагу в русі автомобілю Mazda, що призвело до зіткнення транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки документів патрульні виявили у керманича BMW явні ознаки алкогольного сп’яніння, а також він надав посвідчення водія, строк дії якого закінчився.

Молодик погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,76 проміле, що майже удев'ятеро перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування ним) КУпАП.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, п’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві. Його машина вилетіла з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні.

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