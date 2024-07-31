На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: в чому причина

В ОВА попередили, що це планові роботи.

У Бориспільському районі тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

31 липня біля одного з сіл Бориспільського району проводитимуться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Мешканців району просять не панікувати, це планова операція, і загрози життю вона не несе.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляв, що через бойові дії Україна є найбільш замінованою країною у світі, і розмінування забрудненої території, що дорівнює розміру Флориди або Уругваю, займе десятки років і потребуватиме мільярди доларів.

Також ТСН повідомляло, що з початку повномасштабного вторгнення на Запоріжжі знешкоджено майже 4 тисячі вибухонебезпечних предметів, але ще залишаються сотні необстежених гектарів, особливо в деокупованих Херсонській та Харківській областях. Цей досвід знадобиться для розмінування Запорізького регіону.

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