У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: у чому причина

На території Бориспільського району проводитимуть планові фільтраційні заходи.
Представники правоохоронних органів 3 липня розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів.
Про це повідомив очільник Бориспільської районної державної адміністрації Руслан Дяченко.
Під час проведення заходів у окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.
"Закликаємо мешканців і гостей району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки", - зазначив він.
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