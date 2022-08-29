У Білоцерківському та Обухівському районах Київщини буде чутно вибухи: в чому причина

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій.
У Білоцерківському та Обухівському районах Київщини буде чутно вибухи.
У Київській обласній військовій адміністрації пояснили причину.
30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт.
Вони супроводжуватимуться вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції.
Також вибухові роботи пройдуть 30 серпня з 11:00 до 16:00 на території "Богуславського кар’єру", що в Богуславській територіальній громаді Обухівського району.
"Просимо з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій", - наголосили у Київській ОВА.
Нагадаємо, до України йде значне похолодання - температура повітря на початку вересня знизиться на 3-7°.
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