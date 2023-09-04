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У Білоцерківському районі на Київщині лунатимуть вибухи: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Білоцерківському районі на Київщині лунатимуть вибухи: що відомо

Вибухові роботи на Білоцерківщині / Фото: Київська обласна держадміністрація

Вибухові роботи проводитимуться до 20:00.

На Київщині у Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи 5 вересня на території Ольшаницького родовища гранітів заплановано проведення вибухових робіт.

Вибухові роботи пов'язані з технологічними процесами.

Про це повідомила київська обласна військова адміністрація.

Роботи проводитимуться до 20:00.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні КОВА.

Нагадаємо, у Києві 4 вересня поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів.

Зазначимо, що 1 вересня у Києві також надійшло повідомлення про начебто замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

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Дата публікації
Перегляди
695
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