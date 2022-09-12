У Білій Церкві затримано кілера із Чечні: фото, відео

Громадянин РФ підозрюється у причетності до вбивства 52-річного грузинського магната Ніколоза Давіташвілі.

У Білій Церкві Київської області поліцейські затримали учасника групи кілерів, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

39-річний уродженець Чеченської Республіки, громадянин Російської Федерації, підозрюється в причетності до вбивства 52-річного грузинського магната Ніколоза Давіташвілі.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Бізнесмен зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва, а пізніше його труп з вогнепальними пораненнями знайшли в криниці", - зазначив він.

Головний поліцейський Київщини додав, що холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів в груди і шию потерпілому.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Понеділок, 12 вересня 2022 р.

"Дякую працівникам кримінальної поліції Київщини та бійцям КОРДу за блискучу спецоперацію. Затриманому загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі",- повідомив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, рештки щонайменше двох вбитих російськими окупантами місцевих мешканців виявили в одному із гаражів Бучі на Київщині.