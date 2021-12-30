У Білій Церкві внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє людей: фото

Причина виникнення пожежі встановлюється.
У місті Біла Церква Київської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє людей.
Трагедія сталася в ніч на 30 грудня у приватному житловому будинку у Білій Церкві на вул. Левка Симиренка.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.
До місця виклику направлено чергові караули 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.
Встановлено, що горить приватний житловий будинок площею 210 квадратних метрів.
В ході гасіння рятувальниками виявлено тіла двох осіб.
Пожежу локалізовано о 04:09 та повністю ліквідовано о 05:39.
На гасіння пожежі залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа. Внаслідок трагедії троє людей загинуло. Вони перебували в реанімаційній палаті у важкому стані.
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