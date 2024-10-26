У Білій Церкві вандали облили червоною фарбою могили воїнів: відео

Інцидент стався на Алеї Слави на Сухоярському кладовищі.

На Алеї Слави на Сухоярському кладовищі у місті Біла Церква Київської області вандали облили червоною фарбою могили воїнів.

Про це повідомив військовий, полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан з позивним Штірліц. Він оприлюднив відповідне відео.

"Місто Біла Церква, Сухий Яр. Ватні мраz@ти набагато ближче, ніж ми думаємо. Сподіваюся на реакцію правоохоронних органів", – написав Анатолій Штефан під відео.

У Білій Церкві вандали облили червоною фарбою могили воїнів

Нагадаємо, у червні у Києві жінка розтрощила могили захисників "Да Вінчі", "Джуса" й Петриченка на Аскольдовій могилі.

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