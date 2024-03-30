У Білій Церкві пролунав вибух у п’ятиповерхівці – що відомо (відео, фото)

На Київщині стався вибух у житловому будинку.
У Білій Церкві, на Київщині, 30 березня стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку біля Першої гімназії по вулиці Ярослава Мудрого. Попередня причина – витік газу.
Про це пишуть місцеві пабліки.
За словами очевидців, інформації про постраждалих наразі не надходило
"Було чутно вибух у п’ятиповерхівці біля першої гімназії, після чого сталася пожежа", – пишуть пабліки.
На місці вибуху наразі працюють рятувальники.
Нагадаємо, під Києвом сталася смертельна ДТП – водій не впорався з керуванням і влетів у паркан (фото).
Читайте також провідні новини дня:
- Мобілізація у квітні: ТЦК попрохали поліцію доправити десятки тисяч чоловіків
- Українські воїни здійснили зухвалу операцію під носом в окупантів у Серебрянському лісі: фото, відео
- За 25 хвилин може затопити столицю: чи витримає Київська ГЕС удар "Цирконом" і що буде далі