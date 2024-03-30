У Білій Церкві пролунав вибух у п’ятиповерхівці – що відомо (відео, фото)

На Київщині стався вибух у житловому будинку.

У Білій Церкві, на Київщині, 30 березня стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку біля Першої гімназії по вулиці Ярослава Мудрого. Попередня причина – витік газу.

Про це пишуть місцеві пабліки.

За словами очевидців, інформації про постраждалих наразі не надходило

"Було чутно вибух у п’ятиповерхівці біля першої гімназії, після чого сталася пожежа", – пишуть пабліки.

У Білій Церкві стався вибух у п’ятиповерховому будинку / Фото: Telegram

У Білій Церкві стався вибух у п’ятиповерховому будинку / Фото: Telegram

У Білій Церкві стався вибух у п’ятиповерховому будинку / Фото: Telegram

На місці вибуху наразі працюють рятувальники.

Нагадаємо, під Києвом сталася смертельна ДТП – водій не впорався з керуванням і влетів у паркан (фото).

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