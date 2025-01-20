У Білій Церкві невідомий зламав прапор України і кинув на землю: з'явилося відео

У Білій Церкві на Київщині чоловік на території Спасо-Преображенського собору зламав прапор України і кинув на землю. Його особу ще не встановлено.

Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини встановлюють усі обставини, зокрема особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, та можливих свідків вказаної події.

Місце, де майорів синьо-жовтий прапор / Фото: із соцмереж

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"Під час моніторингу Мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд. Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини, зокрема особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення та можливих свідків вказаної події", – йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

У Білій Церкві невідомий зламав прапор України і кинув на землю

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити меморіал на Майдані.

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