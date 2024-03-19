У Білій Церкві хлопець декілька разів ударив ножем свою колишню 14-річну дівчину

Як пишуть місцеві пабліки, інцидент стався в розважальному закладі на день народження дівчини.

У Білій Церкві на Київщині неповнолітній хлопець вдарив ножем 14-річну дівчину. Подія трапилась 17 березня близько 16 години поблизу розважального закладу в центрі міста.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Потерпілій викликали карету швидкої допомоги, після приїзду якої дитину ушпиталили до лікарні. Співробітники патрульної поліції Білої Церкви встановили особу нападника, яким виявився неповнолітній. Нападника затримали неподалік від місця скоєння злочину та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу", - розповіли правоохоронці.

Слідчі за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень повідомили неповнолітньому про підозру (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За даними місцевих пабліків, хлопець вдарив ножем 5 разів свою колишню дівчину, ученицю 9-го класу. Інцидент стався в розважальному закладі на день народження дівчини.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій влаштував потрійну ДТП, внаслідок чого є постраждалі.

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