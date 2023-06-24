У багатоповерхівці в Києві внаслідок удару РФ загинуло двоє осіб

З'явилося уточнення інформації щодо наслідків влучання уламків ракети в 25–типоверхову будівлю в Соломʼянському районі Києва в ніч проти 24 червня.

Про це пише КМВА у соціальних мережах.

"Зараз виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Раніше ми писали про ракетну небезпеку для України.