"Тягав за волосся та подряпав вухо": у Києві школяр звинувачує вчителя у побитті

"Тягав за волосся та подряпав вухо": у Києві школяр звинувачує вчителя у побитті

Дирекція з поліцією з’ясовують обставини конфлікту.

У київській школі розгорівся скандал, через який вчитель може втратити роботу. У школі № 279 педагог нібито побив учня. Батьки обурені ситуацією, а дирекція з поліцією наразі з’ясовують обставини конфлікту.

Про інцидент пише "Вечірній Київ".

Як повідомляє видання, 56-річний вчитель трудового навчання у жорсткій формі намагався провчити учня.

Інцидент трапився 15 вересня, у школі № 279, що у Солом’янському районі Києва. Після уроків п’ятикласник, 11-річний Матвій Гевельчук, поскаржився матері на те, що вчитель трудового навчання тягав його за волосся, подряпав вухо та штовхнув. Школяр запевняє, що від поштовху впав на підлогу та сильно подряпав лікоть.

"Свідками цього стали однокласники сина. Я вирішила розібратися в ситуації та поговорила з вчителем в той же день. Він пояснив мені, що наче б то дитина вигадала, що її побили, та все спростував. Також вчитель припустив, що, можливо, мій син побився з кимось з однолітків на перерві", – коментує ситуацію мама потерпілого Світлана Гевельчук.

Директорка школи №279 Леся Дорош підтвердила, що такий інцидент справді був. Про цей випадок вона дізналась від класного керівника учня. Директорка запевнила, що зробить все можливе, аби спочатку з’ясувати усі обставини конфлікту і, якщо все підтвердиться, покарати винних.

Нагадаємо, вчительку і за сумісництвом директорку Полтавської школи в Гуляйпільському районі Запорізький апеляційний суд визнав винною у цькуванні учня і оштрафував на 850 грн.

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