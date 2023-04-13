Тварини помирали у страшних муках від розриву серця: у Березані на Київщині потруїли безпритульних собак

Поліцейські опитали можливих учасників події та продовжують з'ясовувати інші обставини цього злочину.

У Березані на Київщині потруїли безпритульних собак.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Під час моніторингу соціальної мережі Facebook правоохоронці виявили публікацію щодо ймовірного скоєння злочину - отруєння безпритульних собак в місті. Працівники поліції перевірили зазначену інформацію.

Наразі поліцейські опитали можливих учасників події та продовжують з'ясовувати інші обставини цього злочину.

Місцеві мешканці кажуть, що собак отруїли таблетками, тварини скавчали і помирали у страшних муках.

"Як пояснила ветлікарка, у собаки від спазмів та судом перекривається дихання та розривається серце. Одну із отруєних собак нам вдалося врятувати, а дві - у страшних муках померли", - повідомив мешканець Березані Анатолій.

Фото: Поліція Київської області

Слідчі Броварського управління поліції Київщини за фактом жорстокого поводження з тваринами розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.299 ККУ). Слідчі дії тривають.

"Якщо вам відомі будь-які обставини злочину, звертайтесь до поліції або на спецлінію "102", - зазначили у Броварському районному управлінні поліції.

Нагадаємо, у Києві на Солом'янці собаку викинули з вікна багатоповерхівки. Песик загинув.

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