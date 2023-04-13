Тварини помирали у страшних муках від розриву серця: у Березані на Київщині потруїли безпритульних собак

Поліцейські опитали можливих учасників події та продовжують з'ясовувати інші обставини цього злочину.
У Березані на Київщині потруїли безпритульних собак.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Під час моніторингу соціальної мережі Facebook правоохоронці виявили публікацію щодо ймовірного скоєння злочину - отруєння безпритульних собак в місті. Працівники поліції перевірили зазначену інформацію.
Наразі поліцейські опитали можливих учасників події та продовжують з'ясовувати інші обставини цього злочину.
Місцеві мешканці кажуть, що собак отруїли таблетками, тварини скавчали і помирали у страшних муках.
"Як пояснила ветлікарка, у собаки від спазмів та судом перекривається дихання та розривається серце. Одну із отруєних собак нам вдалося врятувати, а дві - у страшних муках померли", - повідомив мешканець Березані Анатолій.
Слідчі Броварського управління поліції Київщини за фактом жорстокого поводження з тваринами розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.299 ККУ). Слідчі дії тривають.
"Якщо вам відомі будь-які обставини злочину, звертайтесь до поліції або на спецлінію "102", - зазначили у Броварському районному управлінні поліції.
Нагадаємо, у Києві на Солом'янці собаку викинули з вікна багатоповерхівки. Песик загинув.
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