"Тварі нещасні, козли дов**ні, я вам зараз мізки виб'ю": у Києві вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам

Чоловік поводився неадекватно.
В одній із шкіл Києва вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам. Його агресивну поведінку зафільмували інші учні.
Про це повідомляє Telegram-канал Всевидюче око.
Так, на відео можна побачити, що діти вишикувались у шкільному коридорі під кабінетом. Водночас вчитель обзиває дітей "покидьками, негідниками та нещасними тварюками" та погрожує "вибити їм мізки".
"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою...Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити, що хочете? Класного керівника сюди", - кричав педагог.
Обережно!!! Відео містить нецензурну лексику!!!
Нагадаємо:
В обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.
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