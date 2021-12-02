"Тварі нещасні, козли дов**ні, я вам зараз мізки виб'ю": у Києві вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам

"Тварі нещасні, козли дов**ні, я вам зараз мізки виб'ю": у Києві вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам

Чоловік поводився неадекватно.

В одній із шкіл Києва вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам. Його агресивну поведінку зафільмували інші учні.

Про це повідомляє Telegram-канал Всевидюче око.

Так, на відео можна побачити, що діти вишикувались у шкільному коридорі під кабінетом. Водночас вчитель обзиває дітей "покидьками, негідниками та нещасними тварюками" та погрожує "вибити їм мізки".

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви у мене зараз пісню заспіваєте свою...Ви думаєте, що в цій школі ви будете творити, що хочете? Класного керівника сюди", - кричав педагог.

Обережно!!! Відео містить нецензурну лексику!!!

Нагадаємо:

В обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.

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