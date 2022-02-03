"Тут вбитися простіше простого": у Мережі оприлюднили фото жахливих сходів на одній з вулиць Києва

"Тут вбитися простіше простого": у Мережі оприлюднили фото жахливих сходів на одній з вулиць Києва

Ці небезпечні сходи розташовані на вулиці Івана Миколайчука, 11, біля супермаркету та аптеки.

У Мережі оприлюднили фото жахливих сходів на одній з вулиць Києва.

Ці небезпечні сходи розташовані у Дніпровському районі столиці, на вулиці Івана Миколайчука, 11, біля супермаркету та аптеки.

Про це повідомив паблік "Типовий Київ" та оприлюднив фото.

"Ось такі "гарні" сходи можна знайти на Миколайчука, 11. Тут вбитися простіше простого, особливо у темний час доби. Будьте обережні", - йдеться у дописі під світлинами.

Нагадаємо, у Києві на мосту Метро під ногами пішоходів буквально зникає земля. Шмат плити на мостовому тротуарі просто гуляє. Тож варто бути дуже обережними.

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