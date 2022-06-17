"Тут похований російський солдат": на Київщині знайшли тіло окупанта (фото)

"Тут похований російський солдат": на Київщині знайшли тіло окупанта (фото)

Поряд із тілом на гвіздку росіяни написали "заблудився на навчаннях".

Поряд із селом Андріївка на Київщині знайшли поховання російського окупанта посеред поля.

Про це 17 червня повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Військова форма армії росії, яма в полі і напис на старому гвіздку "заблудився на навчаннях". Такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати", - написав він та показав фото.

Нагадаємо, поблизу Ворзеля, що на Київщині, поліція знайшла покинутий ворогом арсенал зброї. Правоохоронці виявили його, відпрацьовуючи деокуповані території.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

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