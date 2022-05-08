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Трюдо приїхав до знищеного окупантами Ірпеня та був шокований наслідками "руского міру" (фото)

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Трюдо приїхав до знищеного окупантами Ірпеня та був шокований наслідками "руского міру" (фото)

Олександр Маркушин / Facebook

У неділю, 8 травня, до зруйнованого російською армією Ірпеня прибув канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Західний політик був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Про це написав мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", - написав мер.

© Олександр Маркушин / Facebook
Олександр Маркушин / Facebook
© Олександр Маркушин / Facebook
Олександр Маркушин / Facebook

Маркушин подякував канадському прем'єру за візит та допомогу, яку сьогодні надає Україні його держава. 

"Щиро дякую пану Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - зауважив очільник міста. 

Нагадаємо, перед зустріччю лідерів країн групи G7, яка відбудеться у неділю, 8 травня, американський президент Джо Байден та канадський прем'єр Джастін Трюдо обговорили подальшу підтримку України.

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