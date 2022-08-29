Труп знайшли у лісосмузі: у Києві чоловік вбив свою сусідку (фото, відео)

Чоловік та жінка розпивали разом алкоголь неподалік від місця проживання. Під час спілкування фігурант накинувся на потерпілу та задушив.
У Києві чоловік задушив свою сусідку. Тіло вбитої жінки випадково виявила місцева жителька у лісосмузі на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомили у поліції Києва.
Труп перехожа виявила 26 серпня і зателефонувала до поліції.
"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на вулиці Академіка Заболотного в лісосмузі вона виявила жахливу знахідку - тіло жінки без ознак життя. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт та патрульні", - розповідають у поліції.
У той же день правоохоронці за підозрою у скоєнні злочину затримали 53-річного сусіда померлої.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок асфіксії (удушення). Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.
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