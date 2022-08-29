Труп знайшли у лісосмузі: у Києві чоловік вбив свою сусідку (фото, відео)

Чоловік та жінка розпивали разом алкоголь неподалік від місця проживання. Під час спілкування фігурант накинувся на потерпілу та задушив.

У Києві чоловік задушив свою сусідку. Тіло вбитої жінки випадково виявила місцева жителька у лісосмузі на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомили у поліції Києва.

Труп перехожа виявила 26 серпня і зателефонувала до поліції.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на вулиці Академіка Заболотного в лісосмузі вона виявила жахливу знахідку - тіло жінки без ознак життя. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт та патрульні", - розповідають у поліції.

У той же день правоохоронці за підозрою у скоєнні злочину затримали 53-річного сусіда померлої.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

"Під час досудового розслідування ми встановили, що місцевий житель разом з потерпілою проживали у одній багатоповерхівці. За декілька годин до події вони розпивали алкоголь, а далі разом вийшли з під’їзду та направились у бік лісосмуги, де згодом заявниця виявила тіло жінки з ознаками насильницької смерті. У подальшому під час обшуку у квартирі фігуранта ми виявили речові докази, які вказують на його причетність до скоєння кримінального правопорушення. Киянина затримано", - повідомили у поліції.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок асфіксії (удушення). Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

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