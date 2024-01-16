Троє депутатів Київради постануть перед судом за ухилення від військової служби

За даними слідства, у цьому депутатам допомогли керівник апарату Київської МВА та командир військової частини.

ДБР завершило розслідування щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міської ради і скерувало до суду обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба ДБР 16 січня.

Як з’ясували слідчі, солдати однієї з військових частин протягом року не з’являлись на військову службу, але отримували грошове забезпечення. Троє з цих солдатів мають статус депутатів Київради, ще один є помічником столичного депутата.

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За інформацією ДБР, керівник апарату Київської МВА сприяв у оформленні липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їхніх помічників до КМВА.

До цього був залучений і командир однієї з військових частин тероборони. Саме там чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Троє депутатів Київради і помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Керівник апарату Київської МВА обвинувачується у сприянні в ухиленні від служби. Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень.

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ДБР завершило розслідування справи про ухиляння від військової служби депутатами Київради / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР завершило розслідування справи про ухиляння від військової служби депутатами Київради / Фото: Державне бюро розслідувань

До слова, раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Дубінського за фактом службового підроблення. За даними слідства, депутат вніс неправдиві дані до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон.

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