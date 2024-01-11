"Троси рвуться – лазні відпливають": на Дніпрі сталася чергова НП з дрейфуванням

В поліції кажуть, що перевірили плавзасіб – ніхто з людей не постраждав.

В соціальних мережах кияни обговорюють незвичайну подію – дрейфування Дніпром плавучого комплексу "Дарницькі лазні". Плавзасіб із лазнями тривалий час був пришвартований до набережної біля Дарницького мосту.

У Мережі пишуть, що начебто троси, якими плавзасіб був пришвартований до берега, обірвалися і "лазні" почали дрейфувати Дніпром.

У Києві по Дніпру попливли "Дарницькі лазні"

На одному з відео, жінка розповідає, що в останній момент змогла перебратися на берег з плавзасобу.

"Троси рвуться – лазні відпливають", – каже жінка на відео, додаючи, що встигла зіскочити на берег.

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що подія трапилася ще в середу.

"Сьогодні наші співробітники перевірили інформацію – лазні на місці. Через зміну рівня води у Дніпрі виникли проблеми з тросом, яким плавзасіб був прикріплений до берега. Власники запевняють, що все вже виправили, ніхто з відвідувачів не постраждав. Далеко від берега плавзасіб не відпливав, бо тримався ще на одному тросі. Плавучий комплекс повернули на місце", – розповіли нам у поліції Києва.

Раніше в Києві посеред річки Дніпро помітили дивний плавзасіб. У районі Пішохідного мосту катер буксирував плавучий будиночок у бік київського Річкового вокзалу.

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