"Трощив техніку, а потім — стрибнув": у Києві 10-річний хлопчик став жертвою "Синього кита"

Ніні хлопчик у реанімації, у нього констатували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом крижово-куприкового відділу хребта, перелом грудини без зміщення уламків, оглушення.

У Києві 10-річний хлопчик став жертвою "Синього кита". Він стрибнув з вікна шостого поверху.

На щастя, хлопчик вижив і нині перебуває у реанімації.

Про це пише "Вечірній Київ".

Лікарка-дерматологиня Ольга Ткаченко на своїй сторінці в інстаграм 15 вересня написала: "Моя дитина Микита, 10 років, стала жертвою "Синього кита". Не можу досі повірити! Я знайшла особисто доказ того, що дитина зазнала відомої терористичної маніпуляції".

Зі слів матері, адміни групи покроково готували її дитину до суїциду. Про це свідчать діалоги кураторів з сином. Це підтверджує й сам Микита.

"За кураторів групи мені поки ніякої інформації з кіберполіції не розповіли — триває слідство. У всіх них (кураторів, — ред.) ніки та аватарки аніме. Ці люди дітям дають різні завдання. За словами Микити, починається все з "намалюй кита на папері" і закінчується: "поріж себе, посварись з батьками, пригни з вікна", — розповіла Ольга Ткаченко 26 вересня.

Зі слів Ольги, під впливом адмінів син почав бити техніку, а 13 вересня — стрибнув.

"Я якраз тоді вийшла з дому на кілька хвилин в аптеку, бо син прихворів. А коли поверталася — поблизу дому вже стояла швидка та поліція…Той стрибок мій син не пам’ятає", — додає мати.

Нині 10-річний Микита в реанімації. За його життя борються лікарі столичного Охматдиту.

"Микита вже потроху їсть. Найголовніше тепер — відновити хребет. Попереду тривала реабілітація, з якою ми обов’язково впораємось!" — говорить мати хлопця.

Згідно з довідкою з Охматдиту, яку мама оприлюднила на своїй сторінці, у Микити констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом крижово-куприкового відділу хребта, перелом грудини без зміщення уламків, оглушення тощо.

До того ж у висновку лікарі вказали, що дитина хворіє на коронавірус. Є дихальна недостатність третього ступеня.

Микита перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної та еферентної гострих інтоксикацій.

Нині мама збирає кошти для лікування Микити. Орієнтовна сума для того, аби поставити сина на ноги — мільйон гривень. Велика сума передбачає можливе лікування за кордоном та тривалу роботу з психологом.

Станом на 26 вересня вже вдалося зібрати 358 588 гривень. Фінансово допомогти родині можна за посиланням.

Нагадаємо, що "групи смерті" – це спільноти, зосереджені переважно у мережі Вконтакте, розраховані на підлітків. Починається все з того, що їхні адміністратори дають учасникам груп травматичні "завдання" – наприклад, свідомо порізати собі руки лезом, відзнявши усе це на відео. Кінцевою метою "гри" є доведення дитини до самогубства, яке вона також повинна зафіксувати на камеру. Вперше про "групи смерті" на кшталт спільнот "Синій кит", "Тихий дім", "Розбуди мене в 4:20" заговорили ще у травні 2017 року в Росії.

"Групи смерті" зазвичай створюють люди з ненормальною психікою

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