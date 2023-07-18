Тропічне диво: у Дарницькому районі Києва біля висоток прижився банан

Як на Позняках з’явилась екзотична рослина – невідомо, але паросток біля неї свідчить про те, що банан чудово прижився.

У Дарницькому районі Києва серед багатоповерхівок росте і чудово почувається тропічна рослина - банан.

Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація у Telegram.

"Дарницькі тропіки. У нашому районі на Позняках у дворі багатоповерхівки росте справжній банан. Так що, Позняки — то не лише бетонні джунглі! Це чудовий приклад симбіозу мегаполісу і природи", - йдеться у дописі Дарницької РДА.

Як на Позняках з’явилась екзотична рослина – невідомо, але паросток біля неї свідчить про те, що банан чудово прижився.

Нагадаємо, благодійна організація ПітБульХелп готується до запуску на Київщині постійного притулку для покинутих амстафів, пітбулів та бультер'єрів. Ділянку вже знайдено, але не вистачає коштів. Тож ПітБульХелп оголошує збір.

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