Тривожні кнопки, системи відеоспостереження та рамки безпеки: як поліція Київщини готується до навчального року

У Київській області 88 закладів освіти працюватимуть очно, 98 - онлайн і 399 закладів навчатимуться за змішаною формою.

Поліція Київщини готується до нового навчального року: вже дослідили 1127 закладів освіти.

Для забезпечення безпеки дітей, в 69 територіальних громадах Київщини створенні Комісії, до яких увійшли представники органів влади, Київської обласної військової адміністрації, поліцейських, які досліджують умови навчання дітей.

Про це на брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов.

"Поліцейські Київщини вже дослідили 1127 навчальних закладів. Система відеоспостереження встановлена в 129 закладах, безпекові рамки лише у двох, і тривожні кнопки у 463 закладах. Як ми бачимо, ще є над чим працювати", - сказав начальник ГУ НП в Київській області.

Андрій Нєбитов підкреслив, що за інформацією департаменту освіти області, 88 закладів освіти працюватимуть очно, 98 - онлайн і 399 закладів навчатимуться за змішаною формою.

Начальник ГУ НП в Київській області додав, що від 1 по 9 вересня фахівці поліції проведуть навчання в школах і розкажуть про мінну та особисту безпеку школярів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки першокласників навчатимуться у Києві і який буде формат освіти.

Онлайн чи офлайн: як відбуватиметься навчання в школах під час війни

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